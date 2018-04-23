В Киеве в течение 24-27 апреля в некоторых домах будет отключено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 24 по 27 апреля будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

24 апреля с 09:00 до 21:00 - ул. Большая Васильковская, 129/21 (ж / д) 121 (музей М. Заньковецкой) ул. Антоновича, 165, 165-А (ж / б);

24 апреля с 09:30 до 20:00 - ул. Л. Толстого, 13, 15, 15-Б (ж / б); ул. Тарасовская, 1-Б (пр / б); ул. Владимирская, 62-А (учебный корпус), 66 (НУПТ)

24 апреля с 22:00 до 08:00 25 апреля - ул. Стрелецкая, 12, 14, 16 (больница), 7/6, 16/1;

25 апреля с 10:00 до 20:00 - ул. Тимирязевская, 22/1, 24, 30, 32, 32-Б, 34, 34-Б (пр / б), 36 (школа № 5); пер. Тимирязевский, 1, 1-Б, 1-Г (пр / б);

26 апреля со 09:00 до 20:00 - ул. Шолуденко, 14, 16, 18/7 (ж / д) ул. Маршала Рыбалко, 27/6 (завод), 10/8 (фабрика);

26 апреля со 10:00 до 19:00 - ул. Рубежевская, 60-90 (16 частных домов) ул. Бахмацкая, 1-9 (5 частных домов) ул. Наумова, 15, 17 (предприятие);

26 апреля со 10:00 до 23:00 - ул. Касияна, 2-А (ж / б); просп. Глушкова, 6 (ж / д)

26 апреля со 11:00 до 05:00 27 апреля - ул. Полковая, 57-А (ж / б), 57 (мед. Учреждение) ул. Межевая, 119 (ж / д)

27 апреля с 09:00 до 17:00 - ул. Большая Васильковская, 129/21 (ж / б), 121 (музей М. Заньковецкой).

Как сообщала "Страна", в Киеве неизвестные разобрали часть дамбы Бортнической станции аэрации.

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