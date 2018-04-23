За последнее время появилось сразу несколько новостей о популярном сериале "Игра престолов" - несмотря на то, что продолжение выйдет не скоро.

"Страна" собрала все, что стало известно о культовом сериале за последнее время и узнала, чем живут его актеры сейчас.

Последние новости об "Игре престолов"

Актер Джо Демпси, сыгравший в "Игре престолов" Джендри (бастард короля Роберта Баратеона) рассказал, что зрителей ждет "абсолютно неожиданная" концовка сериала. Он призвал не верить ложным спойлерам. при этом актер уверен, что конец сериала очень понравится зрителям.

Ранее сообщалось, что актеры уже прочитали сценарий последней серии "Игры престолов". Как рассказала вице-президент канала HBO Франческа Орси, после прочтения сценария все присутствующие аплодировали минут 15-20.

Впечатлениями от концовки сериала поделилась в интервью Лина Хиди, которая исполняет роль Серсеи Ланистер в "Игре престолов". "Как заканчиваeтся сериал?" - задала актриса риторический вопрос в разговоре с Mashable, после чего молча подняла два больших пальца вверх.

Также актриса Мэйси Уильямс, которая играет роль Арьи Старк, рассказала, что первая серия заключительного сезона "Игра престолов" появится на экранах в апреле 2019 года. По ее словам, съемки закончатся лишь в декабре этого года.

Позже Уильямс заявила, что твит с датой выхода "Игры престолов" - это ложь. А саму фразу выдернули из ее интервью, которое она давала несколько лет назад. При этом канал HBO пока не подтверждает, но и не опровергает сообщения о том, что премьера запланирована на апрель 2019 года.

Кроме того, Мэйси говорила, что после прочтения сценария последнего сезона "Игры престолов" рассказала концовку своей маме.

Что происходит с актерами "Игры Престолов"

Актер Кит Харрингтон (Джон Сноу) не так давно попался на глаза папарацци в неприглядном виде. Его заметили пьяным на улицах Парижа. Актер, едва держась на ногах, гулял под дождем на встречной полосе движения. Он был настолько пьян, что не мог самостоятельно стоять на ногах. Ему помогали друзья.

Что показывают актеры из "Игры престолов" в соцсетях

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) недавно выложила видео, в котором пообещала показать съемочную площадку "Игры престолов".

В шуточном ролике показана часть площадки, на которой нет ничего, кроме зеленого экрана, а также трейлер Эмилии, который полностью увешан фотографиями Джейсона Момоа.

Ролик посвящен благотворительной цели - призвать поклонников телешоу сделать пожертвования в фонд медсестер Королевского колледжа. Один из жертвователей сможет поужинать с "Дейенерис" и побывать на съемках "Игры престолов".

В своем Instagram Эмилия Кларк недавно выкладывала фото с вечеринки с друзьями, а также с новоиспеченным крестником.

Лина Хиди (Серсея Ланнистер) в своем Instagram в основном делает посты на тему общечеловеческих ценностей, в частности, на днях она поздравила подписчиков с Днем Земли фотографией акулы, а ранее постила видео о войне в Сирии. Но иногда она выкладывает и свои фото.

В инстаграме Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер) много фотографий с коллегами по сериалу со съемок и мероприятий. В годовщину премьеры "Игры престолов" он вспоминает съемки в предыдущих сезонах. Также он признался, что его любимый сезон – четвертый.

Также Динклейдж показал фигурку Тириона Ланнистера на Железном троне и бутылки пива с названием "Правая рука королевы".

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) показал полученное по почте письмо с маркой, на которой изображен его персонаж.

Много постов в его Instagram посвящены социальным проектом. Так, в последнем посте актер говорит о проблеме нехватки питьевой воды во многих регионах Земли.

Софи Тернер (Санса Старк) хвастается щенком хаски и отдыхом на Мальдивах, а также делится детским фото со своей сестрой.

Мэйси Уильямс (Арья Старк) рассказывает о том, что собирается снимать документальное кино вместе со своим другом и просит поддержать ее проект на Kickstarter.

А на днях актрисе исполнился 21 год, и она показала себя в праздничном блестящем платье. Также Мэйси делилась своей детской фотографией.

Гвендолин Кристи (Брианна Тарт) завела Instagram только в марте. В основном она делится селфи, бытовыми фотографиями и снимками с фотосессий.

Кристофер Хивью (Тормунд Великанья Смерть) нечасто постит что-то в соцсетях – в последнее время в Instagram у него было примерно по одной фотографии в месяц. В последнем посте он показывал голову куклы с его внешностью. Перед этим он поздравлял свою жену с днем святого Валентина.

Айзек Хемпстед Райт (Бран Старк) похвастался профессиональной фотосессией со своими собаками.

Натали Эммануэль (Миссандея) демонстрирует свое умение сидеть на шпагате, а также делится фото со съемочной площадки фильма "Титан", в котором она принимает участие.