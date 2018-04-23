Стала известна программа 47-го международного фестиваля "Молодость", который пройдет в Киеве с 27 мая по 3 июня.

Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Названы семь фильмов международного конкурса, национальный конкурс и специальные показы. Всего в рамках кинофестиваля зрители смогут увидеть более 200 полнометражных и короткометражных фильмов.

Фильмом-открытием станет лента Малгожаты Шумовской "Лицо/Рыло" (2018). Картина получила на Берлинском кинофестивале Гран-при жюри - "Серебряного медведя".

В международном конкурсе примут участие такие картины

1."Антенна", 2016. Страна: Израиль, режиссер Арик Ротстейн. Сыновья Иегошуа слишком поздно поняли, что их папа совершенно обезумел из-за сотовой антенны, которую сосед установил у себя на крыше. Они начинают противостояние, последствия которого не могли предвидеть.

2. "Забота", 2017. Страна: Франция, режиссер Ксавьер Легран. После развода с Антуаном Мириам хочет стать единственным опекуном их сына Жульена, чтобы защитить его от жестокости отца. Антуан подал в суд за оскорбление, и судья выносит приговор о совместной опеке. Став заложником конфликта между родными родителями, Жюльен решается на отчаянный шаг, чтобы помешать худшему.

3. "Я не ведьма", 2017. Страна: Великобритания, Франция, Германия, режиссер Рунгано Нионе. Когда восьмилетняя Шула внезапно оказывается сама в одном из поселков Замбии, местные воспринимают ее с подозрением. Маленькое недоразумение превращается в настоящий суд, ее объявляют ведьмой и пожизненно заключают в государственном лагере для ведьм. Со временем Шула приспосабливается к новому окружению, но возникает другая угроза. Вскоре ей придется принять сложное решение: смириться с жизнью в лагере или рискнуть ради свободы.

4. "Страшная мать", 2017. Страна: Грузия, Эстония, режиссер Ана Урушадзе. Манана - верная жена, хранительница своего мужа и троих детей, которая давно оставила мечту стать писательницей. В 50 лет она наконец набирается смелости, надолго закрывается в комнате и начинает писать. Ее мужа пугает жесткая откровенность романа, и он требует оставить произведение. Манана погружается все глубже в темноту, чтобы осуществить свои самые сокровенные желания.

5. "Тихая ночь", 2017. Страна: Польша, режиссер Петр Домалевский. История об Адаме - молодом мигранте. Узнав о беременности своей девушки, он решает изменить жизнь и открыть компанию за рубежом. Для этого он отправляется в родной город в восточной Польше, чтобы убедить родственников продать их землю. На традиционной рождественской вечере Адам узнает, что должен будет заплатить значительно большую цену, чем ожидал.

6. "Наследницы", 2018. Страна: Парагвай, Германия, Уругвай, Бразилия, Норвегия, Франция, режиссер Марсело Мартинесси. История женщины из счастливой семьи, которая унаследовала достаточно денег для комфортной жизни. Но после 30 лет сожительства со своей партнершей она понимает, что состояния уже не осталось. Новые обстоятельства нарушают привычное для нее равновесие, заставляя ее изменить мир, который до этого времени казался незыблемым.

7. "Зимние братья", 2017. Страна: Дания, Исландия, режиссер Глинур Палмасон. Одиссея двух братьев в рабочей среде одной холодной зимы. Зритель увидит их быт, привычки, ритуалы и кровную вражду, которая вспыхнет между братьями и другой семьей. Не хватает только любви, в которой как раз нуждается младший брат, Эмиль.

В Национальный конкурс вошли короткометражные фильмы украинских режиссеров. В этом году в список попала 21 кинокартина:

"Счастливые годы", реж. Светлана Шимко, Галина Ярманова, 2018 "Вне зоны", реж. Никон Романченко, 2018 "Маньяк", реж. Антон Сомин, 2017 "Сильные духом", реж. Вячеслав Бегун, 2018 "dendro dreams", реж. Тета Цыбульник, Элиас Парвулеско, 2018 "Ночь с Натальей", реж. Андрей Бондаренко, 2017 "Качели", реж. Валерия Сочивец, 2017 "Если", реж. Вера Яковенко, 2018 "Слово", реж. Игорь Висневский, 2017 "Новый год в семейном кругу", реж. Максим Наконечный, 2018 "Урок рыбалки", реж. Кирилл Жеков, 2018 "Miqlar", реж. Агмеди-Эрнес Сарихалил, 2017 "Государственное учреждение", реж. Ярема Малащук, Роман Химей, 2017 "Киевская история", реж. Михаил Маслобойщиков, 2017 "Анахата", реж. Рита Кузьмина, 2017 "Интервидение-Львов", реж. Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко, Элиас Парвулеско, 2018 "Летний", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, 2018 "Вороны летели", реж. Даниил Милковский, 2018 "Камалока", реж. Ярослав Коротков, 2018 "Милана", реж. Александр Фразе-Фразенко, 2017 "Сказки. Неопубл.", реж. Руслан Аритович, 2018

В рамках программ "Солнечный зайчик" и "Фестиваль фестивалей" состоится показ фильма "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

Вне конкурса будет показана лента румынского режиссера Адины Пинтилие "[НЕ] прикасайся" (2018), который стал главной сенсацией нынешнего Берлинского кинофестиваля и завоевал "Золотого медведя". Также состоится показ еще одного хита Берлинале - киноленты "Зеленый туман" (2017).

В ретроспективной программе будет показан фильм выдающегося шведского режиссера Ингмара Бергмана "Осенняя соната", которая получила "Золотой глобус" в 1979 году.

Кинофестиваль "Молодость" пройдет в Киеве с 27 мая по 3 июня. Впервые за свою многолетнюю историю "Молодость" пройдет в обновленном весеннем формате и выйдет за пределы кинотеатров - кинопоказы и выдающиеся события будут также проходить под открытым небом, на популярных открытых площадках Киева. Торжественное открытие фестиваля состоится на Почтовой площади.

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