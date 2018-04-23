В Министерстве здравоохранения Украины объявили конкурс на должность ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Выборы ректора пройдут 19 сентября. Прием документов продлится два месяца, передает "УП".

"Ищем руководителя университета, готового внедрять качественные изменения в украинское высшее медицинское образование. Важно, чтобы кандидаты имели гражданство Украины, ученое звание и научную степень, более 10 лет стажа научно-педагогической деятельности и свободно владели государственным языком", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, что 20 февраля министерство отстранило от должности Екатерину Амосову на время служебной проверки.

Амосова назвала решение минздрава незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша.

25 февраля на поддержку ректора Екатерины Амосовой объявили бессрочную забастовку, который через 2 дня после начала прекратился.

Амосова обжаловала свое отстранение в суде. И 1 марта Окружной административный суд Киева возобновил ректора в должности до начала рассмотрения ее иска против Минздрава по существу.

Однако 6 марта уже другим приказом Министерство здравоохранения снова отстранило Амосова.

30 марта комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой.

16 апреля Екатерину Амосову уволили.

Как сообщала "Страна", комитет Рады призывает отправить Супрун в отставку. Согласно мнению инициатора проекта постановления, Супрун не имеет должного образования, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более шести месяцев.

Напомним, как Амосова прокомментировала приказ Минздрава о своем увольнении.