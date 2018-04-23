"Шальке" сыграл вничью на выезде с последней командой Бундеслиги "Кельном" - 2:2, ведя с разницей в два мяча уже на 23-й минуте. Об этом пишет Terrikon.

На пятой минуте Браян Эмболо с паса Евгения Коноплянки вывел "кобальтовых" вперед, а в середине тайма уже сам украинец закрепил успех. Для Коноплянки это был четвертый мяч в сезоне.

Правда, всего через три минуты хозяева вернули интригу в матче благодаря Лионардо Биттенкорту.

После перерыва "Шальке" пытался вернуть преимущество в два мяча, однако удары Бургсталлера, Франко Ди Санто и Налдо парировал вратарь "Кельна". А за шесть минут до конца игры Марсел Риисе воспользовался ошибкой в ​обороне гостей и сравнял счет - 2:2.

Главный тренер "Шальке" остался недоволен игрой своей команды, заявив, что с такой игрой ей не место в Лиге чемпионов.

"Мы сыграли слишком надменно. В перерыве я поговорил с футболистами о необходимости более бережно относиться к своим моментам в атаке, поскольку у нас были очевидные проблемы с "последним" ударом", - говорит тренер.

Ранее сообщалось, что 17 апреля Коноплянка забил гол Боруссии и вошел в сборную 30 тура Бундеслиги.

Еще напомним, что трансферная цена Евгения Коноплянки упала еще на 3,5 миллиона евро.