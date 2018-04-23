Дорожная камера, установленная в швейцарской коммуне Кениц к юго-западу от Берна, сфотографировала утку, превысившую лимит скорости. А через три дня утка попалась снова.

Местная полиция рассказала, что утка пролетела над дорогой на небольшой высоте со скоростью 52 километра в час - при том, что на этом участке стоит ограничение в 30 километров в час. Из-за этого ее сфотографировала дорожная камера.



Через три дня эта же камера снова запечатлела утку, превысившую лимит скорости на 22 километра в час.

Полиция не смогла установить, идет ли речь о птице-рецидивисте, или это два разных правонарушителя. Если бы на месте утки был автомобилист, его бы оштрафовали и лишили прав на месяц.

Фото: facebook.com/koeniz/

Как сообщала "Страна", в киевском супермаркете вызвали команду спасателей, чтобы поймать кота, который таскал сосиски.

Мы писали, что охотник попал в больницу после того, как на голову свалился убитый им же гусь.

Ранее в Ивано-Франковске три дня спасали лебедя, который застрял в рыбацкой блесне.