В Киеве за неделю до окончания кампании декларирования доходов, насчитали 1092 официальных миллионера, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС со ссылкой на начальника Главного управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко.

"Сегодня с официальными шестью нулями в поданных декларациях насчитывается 1092 киевлянина, что на четверть больше, чем в прошлом году. Традиционно, наибольшее количество столичных миллионеров проживают в Печерском (219), Шевченковском (191) и Голосеевском (122) районах столицы. В целом, они задекларировали 9 млрд 555 млн гривен, что почти на 60 % больше, чем в прошлом году и должны уплатить налога на доходы физических лиц в сумме более 451 миллион гривен и почти 48 миллионов гривен военного сбора", - рассказала начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

Самым молодым киевлянином среди тех, кто значится в этом году в поданных декларациях о доходах, оказался 4-летний житель Дарницкого района, который получил наследство в несколько десятков тысяч гривен. Старейшим - 89-летний житель Печерского района, который также получил доход в виде наследства однако уже на сумму более полмиллиона гривен.

От начала 2018 года в Киеве уже подано более 11 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в 11 миллиардов 62 млн грн. По представленным декларациям в бюджет должны поступить свыше 507 миллионов гривен НДФЛ и около 55 миллионов гривен военного сбора.

Напомним, что с 1 января 2018 года стартовал прием деклараций на доходы, полученные по 2017 год.

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