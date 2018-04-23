Порошенко разрешил местным властям самим запрещать продажу алкоголя
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет органам местного самоуправления право вводить запрет на продажу алкоголя в определенное время суток.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3149 на сайте Верховной Рады.
Такие запреты должны вводиться только решениями, принятыми на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового или городского совета.
Отмечается, что запрет на продажу водки, пива, столовых вин и слабоалкогольных напитков не распространяется на рестораны.
Закон вступает в силу на следующий после опубликования день.
Аналогичный запрет на продажу алкоголя в ночное время уже введен решениями органов местного самоуправления во Львове, Ивано-Франковске, Черкассах, Ужгороде, Луцке и других населенных пунктах.
Как сообщала "Страна", под Винницей полицейские изъяли почти тонну суррогатного алкоголя. Склад с суррогатом обнаружен при проверке информации в доме ранее судимого местного жителя.
Напомним, что в Киеве хотят запретить полиэтиленовые пакеты в магазинах.