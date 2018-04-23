Украине в 2018 - 2021 годах предстоят внешние выплаты по государственному и квазигосударственному долгу на 24 миллиарда долларов.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, передает УНИАН.

Агентство отмечает, что осуществление указанных выплат правительству будет крайне сложно обеспечить без поддержки со стороны официальных кредиторов. S&P подчеркивает, что для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украине необходимо создать независимый Антикоррупционный суд, а также повысить тарифы на электроэнергию.

"Несмотря на категорическое несогласие некоторых депутатов и заинтересованных лиц, наш базовый сценарий предполагает, что Антикоррупционный суд будет создан с требованиями программы расширенного финансирования МВФ", - говорится в отчете.

Отмечается, что это обусловлено двумя факторами, среди которых поддержка создания суда основной частью населения и необходимость осуществления внешних выплат.

"Проведение энергетической реформы, создание независимого Антикоррупционного суда, пенсионная реформа, осуществленная в прошлом году, а также недавно принятый закон о приватизации должны стать достаточным основанием для завершения четвертого отчета МВФ и предоставления правительству Украины пятого транша в размере 1,9 миллиарда долларов США, дополнительного донорского финансирования объемом примерно 1 миллиард евро в рамках макрофинансовой поддержки от ЕС и около 800 миллионов долларов кредитных средств от Всемирного банка", - говорится в отчете.

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет - в период с 2018 по 2045 год включительно - составит 3,045 триллиона в гривневом эквиваленте. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.

Как сообщала "Страна", пятый транш МФВ может стать последним для Украины.

Ранее сообщалось, что Данилюк заявил, что МВФ не даст транш Украине без Антикоррупционного суда и решения по газу.

Также в марте стало известно, что Украина и ЕС не договорились об условиях нового транша в 1 млрд гривен.