Шевченковский районный суд Киева отказал следователю СБУ в аресте имущества, временно изъятого по месту жительства народного депутата Надежды Савченко, которое по решению суда находится под стражей.

Соответствующую резолютивную часть постановления объявил Шевченковский районный суд Киева, передает УНН.

"Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве. На постановление следственного судьи можно подать жалобу в течение 5 суток после его объявления", - говорится в постановлении суда. Полный текст будет объявлен 27 апреля в 12.00.

Стоит отметить, что речь идет о копмьютерной технике и наградном оружии Савченко.

Комментируя решение суда адвокат Савченко Дмитрий Бугай сказал: "У меня есть надежда на существование в Украине независимого суда".

По словам адвоката, имущество может быть возвращено владельцу после вступления постановления в силу в случае, если не будет подано на нее жалобы в Апелляционный суд Киева. Адвокат отметил, что изъятые вещи никакого отношения к обвинению Савченко не имеют.

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокуратура продлила следствие по делу Савченко на шесть месяцев.