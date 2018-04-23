Полиция задержала четырех похитителей мужчины возле торгового центра в Луцке. Трое из них оказались киевлянами, один - местным жителем.

Об этом информирует сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Правонарушителей задержали менее чем за час. Трое из них жители Киева 43, 30 и 23 лет, один - 31-летний житель Луцка", - отметил начальник главного управления Национальной полиции в Волынской области Петр Шпига.

По факту похищения человека полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание, в частности, в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: vl.npu.gov.ua

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