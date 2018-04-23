Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил, что российская сторона примет результаты расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе только в том случае, если эксперты ОЗХО будут действовать "квалифицированно", передает РИА Новости.

"Надо посмотреть, как они работают. Если это будут адекватные эксперты, если они все посмотрят, если будут соблюдать цепочки поставок, то почему бы и нет. Конечно, ОЗХО - это авторитетная организация, которая делает все, что можно в нынешних условиях", - сказал Ермаков.

Также он отметил, что, по его мнению, на экспертов ОЗХО оказывается давление со стороны США, так как Соединенным Штатам необходимо "убрать действующего президента Сирии Башара Асада".

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