Страны G7 создали группу "по изучению поведения России" - Джонсон
Министры иностранных дел стран Большой семерки создали спецгруппу для "изучения поведения России".
Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, пишет Reuters.
"Мы решили учредить группу G7 по изучению российского пагубного поведения", - заявил Джонсон.
В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки". "Группа семи" ("Большая семерка", G7) - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Ранее "Страна" сообщала, что cтраны G7 поддержали сохранение санкций против России.
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