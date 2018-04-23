Министры иностранных дел стран Большой семерки создали спецгруппу для "изучения поведения России".

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, пишет Reuters.

"Мы решили учредить группу G7 по изучению российского пагубного поведения", - заявил Джонсон.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки". "Группа семи" ("Большая семерка", G7) - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Ранее "Страна" сообщала, что cтраны G7 поддержали сохранение санкций против России.

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