Солист группы "Время и стекло" Алексей Завгородний во время съемок клипа на песню "Э, Бой" упал с мотоцикла, в ходе выполнения сложного трюка.

О травме певец рассказал в своем Instagram.

На опубликованном фото можно увидеть, что он был в роли байкера.

Алексей, очевидно, отказался от каскадеров, и выполнял все трюки самостоятельно, ведь можно увидеть страховку, которая его держит, когда он стоит на мотоцикле.

"Я жив и полон сил, несколько новеньких шрамов - ну и все! Песня и клип теперь точно станут топовыми - недаром же я падал!", - написал артист на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/positiff

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