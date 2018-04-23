Супруга Дональда Трампа Мелания Трамп, которая встретилась на похоронах Барбары Буш с экс-президентом США Бараком Обамой, не скрывала улыбки.

Фото улыбающейся первой леди Америки разместили пользователи соцсетей.

В комментариях интернет-пользователи сообщают, что мероприятие было очень грустным, но некоторые кадры изрядно насмешили их.

На кадрах действительно видно, как мило общаются Мелания Трамп и Барак Обама, которым выпала возможность сидеть рядом.

Пользователи соцсетей пишут, что чары экс-президента подействовали на первую леди, поэтому, когда Обама говорил, Мелания искренне улыбалась. Это журналисты зафиксировали на снимке.

Фото: twitter.com/bobcesca_go

"Догадайтесь, какое из этих снимков Мелании Трамп было сделано на церемонии похорон?", - не успокаиваются пользователи.

Фото: Kimexander Hamilton/Twitter

Напомним, 17 апреля умерла жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего - Барбара. На прощание с выдающейся женщиной пришли бывшие и действующие обитатели Белого дома.

Как сообщала "Страна", президент Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на субботней службе, чтобы "не создавать помех" из уважения к семье Бушей.

Ранее "Страна" писала, что Барбара Буш страдала от сердечной недостаточности и заболевания легких. Ей было 92 года.