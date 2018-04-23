США готовы смягчить свою позицию в вопросе санкций против российской алюминиевой компании "Русал", если ее владелец Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Министерство финансов США заявило, что смягчит санкции в отношении "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля (над компанией - Прим. Ред.)", - говорится в сообщении.

В отдельном заявлении глава американского ведомства Стивен Мнучин отметил, что США рассматривает ходатайство от "Русала" об изъятии его из санкционного списка.

Кроме того, министерство продлило период, в течение которого компании могут торговать с "Русалом", на пять месяцев - до октября 2018 года.

После этой новости цены на алюминий упали на 8,3%, пишет издание.

Форс-мажоры по контрактам с "Русалом" уже объявили Glencore, Rio Tinto, ряд японских трейдеров. За две недели после объявления санкций компания подешевела на треть, а сам Олег Дерипаска лишился, по оценкам Bloomberg Billionaires Index (BBI), более $2 млрд. Паника на рынке привела к рекордному росту цен на алюминий, глинозем и бокситы.

Ранее "Страна" сообщала, что Дерипаска покидает должность президента в En+ Group и "Русале".

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