США снимут санкции с "Русала", если Дерипаска отдаст контроль над компанией
США готовы смягчить свою позицию в вопросе санкций против российской алюминиевой компании "Русал", если ее владелец Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Министерство финансов США заявило, что смягчит санкции в отношении "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля (над компанией - Прим. Ред.)", - говорится в сообщении.
В отдельном заявлении глава американского ведомства Стивен Мнучин отметил, что США рассматривает ходатайство от "Русала" об изъятии его из санкционного списка.
Кроме того, министерство продлило период, в течение которого компании могут торговать с "Русалом", на пять месяцев - до октября 2018 года.
После этой новости цены на алюминий упали на 8,3%, пишет издание.
Форс-мажоры по контрактам с "Русалом" уже объявили Glencore, Rio Tinto, ряд японских трейдеров. За две недели после объявления санкций компания подешевела на треть, а сам Олег Дерипаска лишился, по оценкам Bloomberg Billionaires Index (BBI), более $2 млрд. Паника на рынке привела к рекордному росту цен на алюминий, глинозем и бокситы.
Ранее "Страна" сообщала, что Дерипаска покидает должность президента в En+ Group и "Русале".
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