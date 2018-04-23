В Африке пираты похитили 12 членов экипажа нидерландского грузового корабля FWN Rapide.

Об этом сообщает RTV Noord со ссылкой на пресс-секретаря компании Кора Радингса.

"На прошлых выходных африканские пираты похитили 12 членов экипажа грузового корабля FWN Rapide судоходной компании ForestWave из города Гронинген (Нидерланды)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судно с 14 членами экипажа на борту проплывало между Ганой и нигерийским Порт-Гаркота, когда пираты захватили судно и похитили 12 моряков.

О судьбе заложников пока ничего неизвестно. По информации представителя компании, все члены экипажа не являются гражданами Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года нигерийские пираты отпустили моряка-украинца с контейнеровоза Demeter.

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