Мосгорсуд признал заочный арест украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего слухи о сотнях трупах на пожаре в Кемерово, законным.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Следствие считает, что Вольнов распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Так он пытался дестабилизировать ситуацию.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в заявлении суда.

Фото: sledcom.ru

Ранее представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что украинская сторона не станет выдавать России пранкера.

Также "Страна" писала о том, что Вольнов был объявлен в международный розыск за звонки в морг после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.