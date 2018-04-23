Российский суд оставил в силе заочный арест для украинского пранкера, заявлявшего о сотнях трупах в Кемерово
Мосгорсуд признал заочный арест украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего слухи о сотнях трупах на пожаре в Кемерово, законным.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Следствие считает, что Вольнов распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.
Так он пытался дестабилизировать ситуацию.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в заявлении суда.
Фото: sledcom.ru
Ранее представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что украинская сторона не станет выдавать России пранкера.
Также "Страна" писала о том, что Вольнов был объявлен в международный розыск за звонки в морг после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.