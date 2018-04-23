Сегодня, 23 апреля, в промышленной зоне Черкасс, на территории одной из действующих там фирм, произошел пожар. Об этом сообщает "Информост".

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения Черкасского гарнизона выехали на ликвидацию возгорания старых автомобильных покрышек, которые вспыхнули на открытой площадке промзоны.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работали 4 пожарных расчета.

Видеo: Youtube.com/alex Ivchenko

Пожар на промзоне. Фото: facebook.com/Yewgen Pоklonny

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", в Черкасской области выигран 1 000 000 гривен.

Ранее в Черкассах неизвестные бросили 2 гранаты в окна завода "Фотоприбор". При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, зафиксирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и обнаружена еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за не выдернутой до конца чеки. В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается.

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