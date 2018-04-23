Руководство полиции Великобритании попросило английских футбольных фанатов воздерживаться от провокаций во время чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.

Об этом сообщает Times.

Глава подразделения футбольной полиции, заместитель главного констебля Великобритании Марк Робертс предупредил болельщиков о сильных "патриотических чувствах" в российском обществе.

Комментируя обычное поведение британских фанатов за рубежом, распевающих песни о Второй мировой войне в Германии и о Гибралтаре (предмет спора между властями Испании и Великобритании - Прим.Ред.), Робертс отметил: "Они (болельщики - Прим.Ред.) используют это ужасное слово "подшучивание" и делают вид, что это только ради смеха. Так вот, (в России - Прим.Ред.) это не будет восприниматься таким образом".

"Болельщики должны быть внимательны, им необходимо проявить немного восприимчивости к чужой культуре", - добавил глава подразделения футбольной полиции Великобритании.

"Мы же не ожидаем от болельщиков из других стран, что они приедут в Великобританию и будут проявлять неуважение к Кенотафу (монументу в память о британских воинах, погибших в Первой мировой войне - Прим.Ред.)", - сказал он.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Как сообщала "Страна", ФИФА опровергла участие медведя в церемонии открытия ЧМ-2018. Перед началом матча Машук-КВМ на поле вывели циркового медведя по кличке Тима. Он поприветствовал зрителей и передал мяч главному арбитру.

Напомним, что ФИФА назвала размер призовых на ЧМ-2018, победитель получит 32 миллиона евро.