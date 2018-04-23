Шотландского блогера Маркуса Мичана оштрафовали за то, что он научил мопса по кличке Будда нацистскому приветствию и выложил видео с ним в YouTube. Штраф составил 800 фунтов. Об этом сообщает TJournal.

Судья Дерек О'Кэролл заявил, что видео было оскорбительным, "антисемитским и расистским". По его мнению, Мичан намеренно снял такое видео и опубликовал его в открытом доступе.

Мичана арестовали в мае 2016 года, когда на YouTube начал расходиться ролик с псом, смотрящим видео с Адольфом Гитлером и вскидывающим лапу на словах "Зиг хайль!". Пользователи жаловались на неприемлемое содержание видео. Ролик набрал более трех миллионов просмотров.

Напомним, ранее в Польше задержали организаторов концерта в честь дня рождения Гитлера.

Еще мы писали, что депутат Львовского горсовета от "Свободы" поздравила Гитлера с днем рождения.