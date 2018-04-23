Агентство NASA планирует отправить обитаемую станцию (Lunar Orbital Platform) на орбиту Луны в 2025 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Станция понадобится космонавтам, которые будут летать на Марс. В агентстве NASA сообщают, что лунная гравитация способна облегчить запуск космических аппаратов на Марс.

Изначально средства будут вкладываться в энергообеспечение Gateway и двигательные элементы. Следующим этапом станут "жилищные условия".

На станции смогут находиться четыре астронавта в течение месяца.

При помощи Gateway NASA также планирует осуществить высадку космонавтов на Луну и исследовать воду вблизи поверхности этой планеты на пригодность к производству ракетного топлива для дальних космических миссий.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA начнет строительство окололунной станции в 2019 году.

Также NASA провело виртуальный тур по поверхности Луны.