Автономно-энергетическое дерево открыли на территории X-парка в Киеве (парк Дружбы Народов, который недавно переименовали в парк "Муромец").

Об этом в Facebook сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий в Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

По его словам, главной идеей мероприятия является презентация комплекса альтернативных источников энергии, что предоставляет разнообразные бесплатные услуги посетителям за счет автономного комплекта солнечных панелей, размещенных как будто на дереве.

Фото: facebook.com/yuriy.nazarov.3

Отмечается, что smart-дерево будет работать круглосуточно без выходных. С его помощью можно будет заряжать гаджеты или гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi или просто слушать музыку со своего телефона через громкоговорители.

"Пока это пилотный проект, который будет тестироваться в течение месяца. Наша цель - развивать инфраструктуру smart-деревьев в Киеве", - пишет Назаров.

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