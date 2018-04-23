В Черновицкой области отравились 24 ученика и шесть сотрудников школы. Инцидент произошел в учебном заведении села Викно. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/chernolc

В сообщении говорится о том, что 20 апреля поступила информация об обращении в Викнянскую амбулаторию 30 человек с жалобами на тошноту, рвоту, боль в животе, понос, повышение температуры тела.

"Среди тех, что обратились - 24 ученика разных классов и 6 человек персонала Окнянской СОШ", - отмечается в сообщении.

После медосмотра четырех пострадавших госпитализировали в областную больницу. Среди них трое взрослых и один ученик с диагнозом "острый гастроэнтероколит".

Другим больным была предоставлена первичная медицинская помощь, состояние их здоровья улучшилось.

Специалисты продолжают противоэпидемические, профилактические мероприятия и лабораторные исследования.

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