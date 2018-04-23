В Покровке Харьковской области появился местный Хатико: преданная собака год ждет хозяев, которые бросили ее на обочине в завязанном мешке. Об этом сообщает ТСН.

Жители сделали псу теплую будку и кормят теперь всем селом.

"Завязали в мешке, видимо, думали, что сдохнет. Я развязал, вижу старый пес, худой, хилый", - рассказывает спаситель собаки.

Мешок с полуживой собакой Виктор Головко нашел на обочине. Сразу накормил пса и попытался забрать домой. Но тот упорно возвращался на место, где его бросили на верную смерть.

За верность покровского "Хатико" полюбило все село. Зовут его здесь Героем, ведь несмотря на дожди и морозы собака упорно сидит под своим деревом и ждет хозяев. Вместо них еду четырелапому привозят чужие люди, тронутые его историей.

"Все кормят и жители села, и приезжие. И колбасу берут, и гамбургеры", - рассказывает местная продавщица. Герой отъелся и начал уже перебирать харчами. Живет теперь в утепленной будке, устланной соломой и наслаждается общением со своими поклонниками.

"Школьный автобус останавливается, дети дают, дачники приезжают. Некоторые останавливаются даже сфотографироваться", - говорит Виктор.

Но больше всего пес любит своего спасителя. И хотя переселяться к нему не желает, отпускает его тоже неохотно.

Фото: ru.tsn.ua

Фото: ru.tsn.ua

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