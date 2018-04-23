Пятый транш кредита Международного валютного фонда на сумму 1,9 миллиарда долларов, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне текущего года, может стать последним для Украины до 2020 года.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, передает УНИАН.

"Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года", - говорится в сообщении.

Агентство полагает, что после проведения выборов процесс формирования коалиции, возможно, будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены.

Напомним, ранее в инфляционной отчете НБУ указывалось, что Нацбанк планирует подписать новую программу финансирования от Международного валютного фонда в 2020 году. К 2020 году НБУ ожидает поступления от МВФ кредитных траншей на общую сумму в 2 миллиарда долларов.

Без получения очередного транша от МВФ успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен. МВФ в свою очередь требует от Украины пересмотра цены на газ.

Как сообщала "Страна", ранее Данилюк рассказал, когда Украина может получить очередной транш от МВФ.

Ранее мы писали, что новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг госдотаций для АПК Украины.

Также в МВФ отказались назвать дату очередного транша для Украины.