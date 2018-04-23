В понедельник, 23 апреля члены комитета сената США по иностранным делам от Демпартии могут проголосовать против кандидатуры Майка Помпео, выдвинутого Трампом на должность нового госсекретаря США.

Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

"Трудно поверить, что обструкционисты могут голосовать против (кандидатуры - Прим.Ред.) Майка Помпео в качестве госсекретаря. Демократы не одобряют сотни хороших людей, включая посла в Германии. Они максимизируют время на процесс утверждения для всех (решений, назначений - Прим.Ред.), которые не принимались раньше. Нужно больше республиканцев!", - написал президент США.

Отметим, что как самом комитете, так в Сенате республиканцы составляют большинство, что позволит им утвердить кандидатуру Помпео уже на этой неделе независимо от позиции членов Демпартии.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Предыдущий госсекретарь Рекс Тиллерсон проработал на этом посту чуть более года и был отправлен в отставку в середине марта. На текущий момент обязанности главы внешнеполитического ведомства США временно исполняет Джон Салливан.

Тогда в качестве повода для перестановок в руководстве госдепа представители Белого дома назвали необходимость обновить команду в преддверии переговоров лидеров США и КНДР, о которых как раз было объявлено.

Считалось, что Тиллерсон был сторонником более умеренного подхода к ядерной проблеме КНДР.

Как сообщала "Страна", еще до голосования Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным журналистов, будучи главой ЦРУ, он побывал в Северной Корее во время пасхального уикенда. Он приезжал туда с целью подготовить почву для личной встречи президента США с лидером КНДР.

Напомним, что Помпео также заявлял о необходимости поддержки Киева со стороны Вашингтона.