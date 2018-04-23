В исполкоме СНГ не получали официальных уведомлений от Украины о выходе страны из Содружества.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

"Официально вам заявляю, что никаких сообщений, официальных уведомлений, обращений в органы СНГ от Украины не поступало", - сказал председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На вопрос, насколько реален выход Украины из СНГ, он ответил: "Трудно сказать".

"Настроения там меняются чуть ли не каждый день. Но с представителями Украины мы эту тему не обсуждали. Более того, не могу не сказать о том, что мои письма и обращения в адрес Украины пока остаются без ответа", - заявил глава исполкома.

Как сообщала "Страна", на позапрошлой неделе президент Украины Петр Порошенко поручил правительству рассмотреть вопрос о выходе из СНГ.

По словам Лебедева, в исполкоме "обратили внимание на заявление президента Украины Порошенко" по поводу выхода из Содружества.

"Но это пока только поручение. Какое примет решение правительство Украины, какие рекомендации будут даны, еще подождем", - отметил он.

При этом большинство стран СНГ склоняются к мнению, что выход Украины из Содружества не будет на пользу как ей самой, так и другим странам-членам объединения.

Напомним также, что у Порошенко назвали три сферы, в которых сохранят соглашения с Россией после выхода из СНГ.