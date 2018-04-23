Защитник опального нардепа Александра Онищенко Олег Ищенко опубликовал в своем Facebook заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко в котором со ссылкой на действующее законодательство просит считать книгу его клиента о коррупции президента - "Петр пятый" заявлением о преступлении.

Адвокат Ищенко пишет, что "в свете последних публикаций народным депутатом Украины Онищенко А.Р., сведений о коррупции в высших эшелонах власти, многие задаются вопросом, а как же быть с уголовной ответственностью самого Онищенко, ведь он, вроде как тоже совершал указанные им преступления?"

По его словам, на сегодняшний день уголовный закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст 369 если лицо дававшее неправомерную выгоду, добровольно и своевременно об этом сообщило (ч.5 ст. 354 УК Украины).

"С этой целью мною, как адвокатом Онищенко А.Р., еще 16 апреля 2018г. на имя Генерального прокурора Украины было направлено соответствующего сообщения (копия прилагается). Учитывая то, что данное сообщение было направлено до появления первых публикаций сведений об указанных фактах, Онищенко АР не может нести за них уголовную ответственность", - пишет Ищенко.

Фото: facebook.com

Напомним, скандальная аудиозапись, обнародованная в минувшую среду беглым народным депутатом Александром Онищенко, стала одной из главных политических тем этой недели. "Страна" разбиралась какие политические последствия будет иметь "пленка" Онищенко о Порошенко.