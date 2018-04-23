В селе Мамаевцы, что в 15 километрах от Черновцов, расцвело тюльпанное поле. А в воскресенье, 22 апреля здесь прошел фестиваль тюльпанов, пишет "Погляд".

Буковинец Александр Стратийчук с женой когда-то занимался выращиванием тюльпанов в Голландии, а затем решил начать собственное дело и на Буковине.

"Цвести поле будет еще 3-4 дня, ведь солнце очень обжигающее, поэтому цветы быстро отходят", - говорит владелец тюльпанного поля Александр Стратийчук.

По словам цветовода, попасть на поле можно и вечером, здесь принимают посетителей пока не стемнеет.

Засаживает тюльпанное поле Александр не впервые. В этом году высадил полсотни видов тюльпанов на 80 сотках земли.

А тюльпаны самые разнообразные - белые, красные, желтые, фиолетовые, с цветными лепестками и однотонные, с высокими стеблями и низкими и низкими стеблями, махровые и гладкие.

Фото: pogliad.ua

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