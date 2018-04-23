Украине за выходные подорожал автогаз, его средняя цена выросла до 12,50 гривны за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 20-22 апреля увеличили цены на сжиженный газ, используемый в качестве автомобильного топлива, на 10-50 копеек за литр.

На 10 копеек за литр подорожало топливо в сетях Marshal (сегодня автогаз стоит 12,30 гривны за литр) и Avantage 7 (11,75 гривны за литр), BVS (12,49 гривны за литр) и "БРСМ -Нафта "(12,69 гривны за литр), на 30 копеек - на заправках "Источник" (12,80 гривны за литр) и на 50 копеек за литр, в сети АЗС" Катрал "(12,77 гривны за литр) .

По состоянию на 23 апреля, средняя цена автогаза в Украине выросла до 12,50 гривны.

Как сообщала "Страна", ранее подорожанее автогаза на украинских АЗС за ночь было на 20 копеек.

Также "Страна" писала, что украинцы стали экономить на бензине и дизтопливе согласно данным Госстата.