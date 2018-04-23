Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение приостановить деятельность нынешних и бывших членов, которых подозревают в коррупции.

Деятельность членов ПАСЕ, которые подозреваются в коррупции, будет приостановлена. Такое решение приняло Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщается на сайте Ассамблеи.

Бюро рассмотрело доклад следственного органа о коррупции отдельных членов ПАСЕ и постановило:

пригласить нынешних и бывших членов Ассамблеи, поведение которых было установлено следственным органом как неэтичное или которая нарушает кодекс поведения Ассамблеи, или которые отказались сотрудничать со следственным органом, и приостановить их деятельность в Ассамблеи немедленно;

предложить Комитету по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам рассмотреть дальнейшие возможные действия;

предложить Комитету по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам обеспечить надлежащую дальнейшую деятельность в связи с рекомендациями относительно этических принципов Ассамблеи, изложенных в докладе.

Напомним, недавно стало известно, что некоторые бывшие и действующие члены ПАСЕ скорее всего получали взятки за лоббирование интересов азербайджанской власти в Европе. Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения ПАСЕ, а также системную деятельность отдельных депутатов вопреки этическим стандартам.

Как сообщала "Страна", обвинения в коррупции в ПАСЕ звучат еще с 2012 года, когда активисты обнародовали ряд подтверждений о системном подкупе депутатов правительством Азербайджана. Ассамблея в течение нескольких лет игнорировала эти обвинения, пока в 2015 году часть из них не подтвердила итальянская полиция, задержавшая одного из бывших депутатов, Луку Волонте.

Напомним, Аграмунта подозревают в лоббизме интересов Азербайджана в ПАСЕ.

На это же заседании ПАСЕ отказалась проводить дебаты по выборам в Крыму и отравлению Скрипаля.