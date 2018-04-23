Вокруг бесплатных родов жены министра Владимира Омеляна в Америке разгорелся скандал. Сначала министр инфраструктуры сообщил о том, что у него родилась дочь Анна в Нью-Йорке. Мол, его супруга дизайнер Светлана Бевза находилась в Америке по работе и вернуться в Украину не смогла по состоянию здоровья. Поэтому ей пришлось рожать в США.

Чуть позже журналистка Катерина Панова, которая родилась в Киеве, а проживает в Майами и родила в Америке двое детей обвинила мингистра во лжи. Объяснив, что рожать бесплатно в Нью-Йорке можно только по специальной страховке для малоимущих.

"Есть только два варианта. Или Омелян врет про бесплатные роды, считая украинцев идиотами и даже не удосуживаясь врать поизящней. Или он смело и публично признается в нарушении американских законов, и этими бесплатными родами украл деньги у меня как американского налогоплательщика. Вот тут мне как бывшей жительнице Нью-Йорка (ныне я в Майами) и маме двоих американских детей очень стыдно за родину. Есть только два варианта. Рожать бесплатно в Нью-Йорке можно только одним способом: получив страховку Emergency Medicaid для малоимущих. Тогда роды покроют американские налогоплательщики. В остальных случаях нужно платить", - объясняет Панова.

"Страна" связалась с министром Омеляном, чтобы он прокомментировал данные заявления.

"Представляю, как сейчас герцогине Кембриджской (Кейт Миддлтон полчаса назад родила еще одного сына - Прим.Ред.) В больнице нам объяснили, что согласно законам штата Нью-Йорк, любая женщина имеет право на бесплатные роды на территории этого штата. Мы обязательно еще раз уточним информацию, с учетом всех услышанных мнений. И наши знакомые так уже рожали. И в больнице мы видели много таких рожениц. Это не наше изобретение", - сказал нам чиновник.

Также он добавил, что его вся эта ситуация даже веселит: "Единственное, что меня забавляет в этой истории, что обсуждают, не сколько портов,железных дорог, аэропортов министр украл, а где рожала его жена. Уже есть некоторый прогресс. Хотя, это дурдом, даже родить спокойно не дали".

Как писала уже "Страна", сын мэра Кличко тусуется на Коачелла-фест в Калифорнии.