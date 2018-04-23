Прокуратура Дании требует пожизненного заключения для известного изобретателя Петера Мадсена, которого обвиняют в жестоком убийстве журналистки Ким Валль. Об этом сообщает The Guardian.

Выступая с финальными аргументами перед оглашением приговора в среду прокурор Якоб Бух-Епсен заявил, что пожизненное заключение за убийство одного человека в Дании присуждается в "очень особых обстоятельствах". При этом имеются доказательства предварительного планирования преступление и это оправдывае такое суровое наказание.

"В этом случае нет никаких смягчающих обстоятельств, только отягчающие", - сказал прокурор.

"Независимо от того, сколько защита представит свидетелей, которые могут говорить о том, какой он замечательный человек, это не меняет того факта, что у Петера Мадсена есть темная сторона", - заявил прокурор.

Напомним, Мадсен и Валль вместе отправились в плавание на "Наутилусе" 10 августа. Когда подлодка не вернулась, были объявлены поиски. Но из воды спасли только Мадсена, заявившего, что он высадил журналистку, а подлодка затонула из-за неисправности. В ходе допросов Мадсен признал, что расчленил тело Валль. Он утверждал, что она погибла от случайного удара люком по голове. Затем Мадсен изменил показания и заявил, что журналистка отравилась угарным газом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Дании нашли все части тела убитой на подводной лодке журналистки Ким Вааль.

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