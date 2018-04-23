В понедельник, 23 апреля в Киеве на станции метро "Житомирская" мужчина с парапета подземного перехода. В результате он сломал фонарь уличного освещения. Инцидент произошел около 11:10 на выходе со стороны улицы Семашко.

Об этом сообщает Информатор.

По словам очевидцев, мужчина стоял возле парапета над входом в переход. При падении он отломал фонарь уличного освещения и оказался внизу ступеней.

Предположительно, он находится в нетрезвом состоянии. Пока ожидали скорую, он пришел в себя. На месте работали медики и полиция. Пострадавшего на носилках унесли в карету скорой.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна" в Киеве будут судить клофелинщика, который поджидал жертв у метро. Злоумышленник познакомился с мужчиной и "угостил" его алкогольным напитком, в который заранее подсыпал клозепин.

Напомним, что в Киеве на неделю ограничат движение транспорта у метро "Дорогожичи".