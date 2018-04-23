Депутату Верховной рады Надежде Савченко (внефракционная) поставили в камеру телевизор. Об этом Украинским Новостям сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай.

"Разрешили поставить телевизор", - сказал он.

По его словам, Савченко запрещено пользоваться телефоном, а также компьютером или другими девайсами.

"Есть закон, согласно которому, те, кто находится за решеткой, не имеют права пользоваться ни телефоном, ни компьютером. Хорошо, что хоть телевизор дали", - отметил адвокат.

Ранее помощник Савченко призвала всех желающих приходить к нардепу на прием в СИЗО.

Также Савченко объяснила, почему до сих пор не подала е-декларацию.

Мы писали, что Генпрокуратура продлила следствие по делу Савченко на шесть месяцев.