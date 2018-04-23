В Ивано-Франковской и Закарпатской областях самый низкий уровень вакцинации против кори и краснухи. Такое заявление сдалала заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина.

"В Закарпатской и Ивано-Франковской областях самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи, мы пытаемся выяснить причины. В Одесской области уровень вакцинации немного улучшился, но он все равно достаточно низкий", - пояснила она.

По словам представителя МОЗ, во всех регионах Украины достаточно вакцины для всех необходимых прививок .

"Во всех регионах Украины есть в наличии все вакцины для всех прививок. Мы хотим изменить календарь прививок и сделать его более удобным для родителей. Качество вакцин ... все они являются безопасными и эффективными, они квалифицированные ВОЗ", - добавила Стефанишина.

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