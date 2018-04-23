Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Об этом сообщает francefootball.

По данным журналистов, за сезон Месси заработал, в том числе за счет доходов от рекламы, - €125 миллионов. Второе место в рейтинге французского издания занял нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду (€94 млн).

Третий по зарплате нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар (€81,5 млн).

Жозе Моуринью из "Манчестер Юнайтед" стал самым высокооплачиваемым тренером. За текущий сезон он заработал €26 млн. За ним следуют Марчелло Липпи, работающий в Китае (€23 млн), Диего Симеоне из мадридского "Атлетико" (€22 млн) и Зинедин Зидан из мадридского "Реала" (€21 млн).

Месси восемь раз становился чемпионом Испании в составе "Барселоны", шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

Как сообщала "Страна", Марадона дал совет Месси, как выиграть чемпионат мира по футболу. В коллекции Лео все еще нет титула чемпиона мира.

Отметим, что Роналду продолжает грустить из-за расставания с Ириной Шейк.