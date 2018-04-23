Поп-певица Лолита Милявская, на которую подали в суд за сорванные гастроли в Крыму и запретили въезд в Украину до 2020 года, рассказала о том, как пересекала российско-китайскую границу, а китайские пограничники приняли ее за мужчину.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Лолиты, китайский пограничник долго рассматривал ее паспорт, а потом позвал переводчика. Последний спросил: "Ты зеньсина иле мусина?", - рассказала она.

"Я растерялась и ответила:" Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть ", - вспомнила певица.

Она отметила, что пограничники еще долго пытались перевести фразу, но она все же пересекла границу.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Апр 2018 в 12:32 PDT

Kак сообщала "Страна", ранее певица Лолита, одетая в платье-халат и пальто, пустилась в пляс в одном из кафе.

Напомним также, что певица ранее без макияжа снялась в черно-белом видео с криком и слезами.