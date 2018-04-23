В Кропивницком во двор частного дома подбросили свиную голову и взрывчатку
Неизвестные подбросили на частное подворье в Кропивницком свиную голову и предмет, внешне похожий на взрывчатку. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе полиции в области.
"Возле частного домовладения владелец увидел голову животного, возле которой был предмет, внешне похожий на взрывчатку. На место выехали следственно-оперативная группа, предмет направлен для проведения экспертизы", - рассказали в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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