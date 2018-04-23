Неизвестные подбросили на частное подворье в Кропивницком свиную голову и предмет, внешне похожий на взрывчатку. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе полиции в области.

"Возле частного домовладения владелец увидел голову животного, возле которой был предмет, внешне похожий на взрывчатку. На место выехали следственно-оперативная группа, предмет направлен для проведения экспертизы", - рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщала "Страна", в Кропивницком из реки достали тело пропавшего участника АТО.

Мы писали, что в Кропивницком мужчина вилами заколол тещу и жену. Мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, с вилами напал на близких. Как он объяснил позже, ему показалось, что он снова на войне и должен отбиваться от врагов. Обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия.

Ранее в Кропивницком остановили водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз выше нормы.