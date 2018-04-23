Донецкий журналист Роман Манекин побывал на Иверском кладбище возле Донецкого аэропорта. Он показал, что там произошло за время боевых действий.

Здесь по-прежнему стреляют и опасно находиться. Хотя люди и приезжают сюда иногда на могилы к родным.

А само заброшенное теперь кладбище представляет из себя сплошную рану - памятники и надгробия посечены осколками.

"Тут работает связь МТС"

"Нас предупредили, что на кладбище остались неразорвавшиеся мины, снаряды. Но дальше тянуть с поездкой было невозможно: мы ничего не знали, что происходит с могилой мамы жены четыре года", - пишет Манекин.

"С трудом нашли памятник. Видели могилы, развороченные взрывами. Памятники осколками посечены все, без исключения. Редкие - не расколоты. Чудо, конечно, но, по сравнению с другими могилами - и теми, что примыкают - наша пострадала меньше. Зашли в церковь. Крыша починена. Красивейший резной иконостас. Следы ремонта на стенах. Какой-то мощный агрегат, вроде обогревателя в помещении. На иконе Иверской Божьей Матери сколы от выстрелов.

Зажгли свечу. У ворот кладбища - аккуратно сложенные в кучу ржавые осколки, оперения мин. Деревья мертвые. (Зелень пробивается от корней). Сожжены фосфорными снарядами?

Побыли не долго: начался обстрел. Уезжали под хлопки мин и редкие пулеметные очереди. Вместе с тем, - нужно отметить! - мобильная связь "МТС-Украина" на Иверском работает исправно.

Что хочу/могу сказать? Смотреть на разбитые могилы нет душевных сил: горечь, отчаянье, злость давят горло. Не знаю, как такое можно простить".

Фото: facebook.com/rvmanekin

Фото: facebook.com/rvmanekin

Как кладбище попало в войну

Ново-Игнатьевское, или Иверское кладбище является одним из самых новых кладбищ Донецка. Оно было основано в 2003 году. Первое название кладбища происходит или расположения рядом бывшей шахты Игнатьевская, а второе от находящегося поблизости Свято-Иверского монастыря.

Монастырь до обстрелов. Фото: shukach.com

В городе кладбище считалось престижным местом для захоронения, там можно было встретить очень дорогие мраморные и гранитные памятники со скульптурами.

Фото: donetsk.kp.ru

Свято-Иверский монастырь был открыт раньше, в декабре 2001 года. В монастыре находился фруктовый сад и ягодник, а также много уникальной флоры. Некоторые экземпляры были подарены Донецким ботаническим садом.

Фото: novosti.dn.ua

В соборе находилась православная святыня – список (копия) Иверской иконы Божьей матери, написанный на горе Афон монахом Янисом. Его привезли в Донецк в 1999 году. До этого икону полгода возили крестным ходом по разным храмам.

Фото: novosti.dn.ua

С 2014 года монастырь и кладбище находились под множественными обстрелами. Пик пришелся на конец 2014 – начало 2015 года во время боев за Донецкий аэропорт.

Фото: novosti.dn.ua

Кладбище сильно пострадало от обстрелов, многие памятники и надгробья были разрушены. От Иверского монастыря при входе после обстрелов осталась лишь одна стена. О разрушении кладбища стало известно в марте 2015 года.

Фото: novosti.dn.ua

После боев за аэропорт посещение кладбища было официально закрыто, такая ситуация остается и на настоящее время.

"Власти" Донецка заявляют, что неподалеку от кладбища и на его территории проходили масштабные боевые действия, и на данный момент оно находятся на линии соприкосновения огня. Поэтому существует большая вероятность обнаружения неразорвавшихся снарядов, мин и прочих боеприпасов.

Несмотря на опасность, с прошлого года некоторые люди все-таки приходят к могилам, обновляют разрушенные памятники и плитку, пытаются навести порядок.