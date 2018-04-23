Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Об этом сообщает News.am.

И.о. премьер-министра Армении стал Карен Карапетян.

Саргсян опубликовал официальное заявление по поводу своего решения.

"Дорогие соотечественники. Обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения

Старшему поколению и молодежи, женщинам и мужчинам.

Обращаюсь к тем, кто днем и ночью стоит на улицах с призывом "Откажи Сержу" и тем, кто с трудом добирается до рабочего места, чтобы выполнить свой долг. Обращаюсь к тем, кто днями следит за прямым эфиром и тем, кто обеспечивает общественную безопасность.

Обращаюсь к храбрым воинам и офицерам на границе, обращаюсь к своим товарищам по оружию. Обращаюсь к однопартийцам, всем политическим силам и деятелям.

Обращаюсь в последний раз как руководитель страны.

Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование.

Мира, гармонии и логики нашей стране. Благодарю".

Напомним, на эту должность бывший президент республики Серж Саргсян был назначен меньше недели назад.

Ранее "Страна" разбиралась, почему начался армянский Майдан и к чему он приведет.

Также сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков протесты в Армении назвал внутренним делом страны.