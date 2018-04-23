В Украине растет число людей, которые которые хотят быть похоронены путем кремации. В 2017 году 61% умерших в Киеве лиц были кремированы согласно их волеизъявления.

Об этом заявила начальник отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития Ольга Божок в эфире канала "UA:Первый".

Она рассказала о законопроекте Кабинета Министров по совершенствованию системы захоронений в Украине.

Чиновница уточнила, что существует катастрофическая нехватка мест для захоронений. В частности, в крупных городах.

"28 кладбищ в пределах города Киева официально носят статус закрытых. Это означает, что похоронить на этом кладбище человека можно только если происходит под захоронения, то есть когда близкий родственник там уже похоронен", – отметила она.

Божок привела статистику, что в Киеве в 2017 году 61% умерших были кремированы согласно их волеизъявления: "то есть больше половины, и с каждым годом эта цифра растет, растет, растет".

Она рассказала, что в Кабмине исследовали тему захоронений и "оказалось, что ментально украинцы уже более склоняются к кремации и эта тенденция с каждым годом растет".

Однако, отметила, что эта тенденция в крупных городах, а не на периферийной территории Украины.

"Возможно, просто из-за отсутствия крематориев. На всю Украину их всего три: в Киеве, Харькове и Одессе. В этих трех городах тенденция кремации растет, но в других городах... С той же самой Полтавы везут в Харьков. Тут очень дорогая именно перевозка", – предположила Божок.

Она добавила, что есть очень много людей в Днепре, Запорожье, которые хотят быть похоронены путем кремации, но у них нет такой возможности, потому что нет крематориев. "Почему их нет? Потому что по законодательству они могут быть лишь в коммунальной собственности, то есть за средства местных бюджетов, которые не имеют таких средств", - сказала она.

Божок добавила, что даже Киеву сейчас не хватает одного крематория. И нужно строить второй, более современный и безвредный для окружающей среды. "Везде в мире есть частные крематории", – подытожила она.

Ранее "Страна" сообщала, что появились первые подробности законопроекта о захоронениях украинцев в парках и скверах.

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