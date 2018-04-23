Монетный двор Украины, который уже отчеканил 20 тонн новых монет, планирует выйти на международный рынок — производить продукцию по заказу других государств. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, поздравляя коллектив предприятия с 20-летним юбилеем, передает НБУ.

"Глава Национального банка Украины Яков Смолий поздравил коллектив предприятия с юбилеем. Он заявил, что в планах предприятия - выход на международный рынок", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что годовая мощность предприятия составляет 1,2 млрд штук оборотных монет, около 1 млн штук памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, а также около 200 тысяч орденов и медалей.

За двадцать лет работы на Монетном дворе отчеканили почти 10 млрд разменных и оборотных монет, около 20 млн памятных и инвестиционных монет, изготовлено 75 наименований государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины) общим количеством более 10 млн штук.

Как сообщала "Страна", стало известно, когда украинцы получат новые монеты номиналом 1 и 2 гривны

Мы писали, что Национальный банк Украины в прошлом году уничтожил монет больше, чем на миллион гривен.

Также в НБУ объяснили, как будут изымать из обращения старые банкноты и мелкие монеты.