Жители города Вишневое Киевской области, в котором ранее предлагали выделить и.о. министра Супрун квартиру за медоборудование для больницы, перекрыли движение транспорта на центральной улице.

Об этом передает паблик dtp.kiev.ua.

Участвующие в акции горожане потребовали от местных властей достроить школу.

"Мы хотим учиться! Массовая демонстрация под Киевом. Жители Вишнёвого перекрыли улицу Киевскую с требованием построить для детей новую школу. Движение практически перекрыто", - указано в опубликованном сообщении.

Также информацию подтвердил начальник Отдела коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Более ста жителей Вишневого перекрыли улицу Киевскую. Ходят в обе стороны по пешеходному переходу, требуя от местных властей достроить школу. Сейчас движение транспорта перенаправлено на другие автодороги", - сказал Жукович.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве военные пенсионеры перекрывали входы и выходы в Кабмин. Требуют перерасчет пенсий. Люди добивались личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, что Минобразования опубликовало скандальный приказ с жеребьевкой для первоклашек.