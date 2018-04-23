"Миротворец" внес в черный список сразу трех звезд российских сериалов
Звезда сериала "Папины дочки" Андрей Леонов и актрисы из "Сватов" Олеся Железняк и Татьяна Кравченко попали в черный список сайта "Миротворец".
Как отмечается на сайте, причиной стало незаконное пересечение границы Крыма - через Россию и в обход украинского законодательства.
"Среди них не оказалось людей, которые бы не были против российской агрессии в отношении Украины. Все или явно поддержали ее, или своими действиями показали неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении на сайте.
Фото: myrotvorets.center
Ранее "Страна" сообщала, что Башара Асада внесли в базу сайта "Миротворец" за отдохнувших в Крыму детей.
Также "Громадське ТВ" обвинило сайт Миротворец в давлении на журналистику в Украине.
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