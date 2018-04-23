Проведение акций оппозиции в Армении, является внутренним делом этой страны, гипотетические рассуждения о возможности вмешательства России в эту ситуацию неуместны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Это исключительно внутреннее дело Армении, это все что я могу сказать", - ответил представитель Кремля на вопрос, видит ли Россия угрозу дестабилизации в регионе в связи с протестами в Армении.

"Почему Москва должна вмешиваться?" - выразил недоумение Песков на вопрос о том, в каком случае российская сторона может вмешаться в ситуацию.

"Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны", - заключил он.

Кроме того, Песков отметил, что не может точно сказать, запрашивал ли Ереван консультации с Москвой по линии Кремля в связи с ситуацией в Армении. При этом пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поздравлял с избранием президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Сержа Саргсяна.

"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Армении. Армения - это наш ближайший союзник, с которым у нас развиваются самые тесные отношения, Армения - участник ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз), поэтому для нас важна эта страна, поэтому мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - добавил Песков.

Напомним, с 16 апреля в Ереване проходят митинги оппозиции. Оппозиционеры требуют отставки Сержа Саргсяна, который был избран парламентом 17 апреля на пост премьер-министра.

Ранее "Страна" писала о том, что утром в понедельник демонстранты в Ереване перекрыли улицы Пушкина, Туманяна и Парпеци и скандируют антиправительственные лозунги.

Также мы сообщали, что после разгона демонстрации в Армении полиция задержала более 200 человек.