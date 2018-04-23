На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №8314, который предлагает штрафовать тех, кто не сообщил полиции о кладе. Сумма штрафа может достигать 17 тыс грн.

Под кладом в законопроекте понимают закопанные в земле или скрытые другим способом деньги, валютные ценности, совокупность предметов или их фрагментов, другие ценные бумаги, владелец которых неизвестен и не может быть установлен.

Депутаты хотят, чтобы любой обнаруженный клад должен быть передан в Нацполицию на хранение до момента установления, имеет ли клад культурную ценность.

В случае выявления клада, который имеет культурную ценность, право собственности на него приобретает государство, а нашедший имеет право на получение вознаграждения в размере 20% от стоимости клада.

Несообщение о выявленном кладе или нарушение сроков сообщения (24 часа с момента выявления) будет наказываться штрафом: для физлиц от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500-17 000 грн); для должностных лиц - от 150 до 300 минимумов (2 500-5 100 грн).

Кроме того, предлагается установить лицензирование использования детекторов металла, геосканеров и других устройств, предназначенных для поиска материальных вещей.

Напомним, что в Раде хотят штрафовать собачников, которые не убирают за питомцами.

Как сообщала "Страна", в Украине хотят изменить правила прописки и выписки граждан и штрафовать за нарушения.