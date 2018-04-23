В Черноморске Одесской области 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки, но чудом выжила.

Об этом сообщает "Черноморская информационная служба".

Инцидент произошел в субботу, 21 апреля около 17:00 на улице Василия Шума.

Упавшая зацепилась за телевизионную антенну, прикрепленную к внешней стене дома. Прибывшие спасатели при помощи автолестницы сняли женщину и передали врачам скорой.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Фото: chis-chernomorsk.com.ua

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