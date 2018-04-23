Сегодня, 23 апреля, на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье проходят обыски. По информации СБУ, следственные действия связаны с диверсией и шпионажем. Глава наблюдательного совета компании "Мотор Сич" Анатолий Малыш рассказал, что обыски проходят в кабинетах руководства.

Об этом пишет LIGA.net.

В пресс-службе компании связывают обыски на предприятии с ходатайством СБУ о наложении ареста на 41% акций компании.

"В 7-00 пришли на проходную люди в масках с предписанием суда об обысках в рамках дела о подготовке к диверсии. Был конфликт с сотрудниками охраны. Сейчас проходят обыски в кабинетах руководства. Информацию и компьютеры не изымают", - сообщил Анатолий Малыш.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ подозревает Богуслаева в незаконной продаже акций Мотор Сич китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Как сообщала "Страна", в "Мотор Сич" официально объявили об утрате контроля над своим заводом в Снежном. Богуслаев же эту информацию опроверг.